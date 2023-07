Tennis. Ottaviano Martini sconfitto in finale a Treviglio

Il lecchese battuto dall’ex pro Fabrizio Ornaghi

In tabellone presenti anche i lecchesi Vitari e Consonni

LECCO – Ottaviano Martini non ha concesso il bis. Dopo la vittoria nell’Open di Terno d’Isola, il tennista lecchese ha perso mercoledì 26 luglio la finale dell’Open maschile “Memorial Gianluca Capardoni” di Treviglio contro l’ex tennista professionista Fabrizio Ornago.

Martini (2.2) è entrato nel torneo dai quarti di finale, superando Davide Dadda (2.4) col punteggio di 6-4 6-1. In semifinale il lecchese si è trovato contro Riccardo Di Vita, giustiziere di Jonata Vitari negli ottavi di finale (7-6 6-2) e del giovane Nicolò Consonni, costretto al ritiro mentre stava perdendo 4-6 0-2.

Martini ha vendicato entrambi, vincendo con lo stesso punteggio con cui aveva superato Dedda (6-4 6-1).

In finale la sfida contro Fabrizio Ornago si è rivelata complessa. Opposto a un giocatore che è stato a lungo nei primi 500 al mondo – quando si è ritirato nel 2021 era 565 ATP – Martini ha lottato, ma non è bastato. Ornago ha vinto in due set col punteggio di 6-2 7-5.