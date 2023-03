Tennis. Ottaviano Martini vince l’Open di Cantù

Battuto Alessandro Ingrao in finale

CANTÙ– Ottaviano Martini ha vinto domenica 12 marzo il 2° open “Memorial Giuseppe Tagliabue”, organizzato dall’ASD Circolo Tennis Cantù. Il tennista di Colle Brianza ha vinto in finale contro Alessandro Ingrao, ex primi 800 al mondo del ranking ATP.

Martini – quinta testa di serie del torneo – è entrato in tabellone negli ottavi di finale, ma ci ha messo un po’ per trovare il suo tennis migliore. Al primo turno di gioco ha salvato sette match point a Matteo Liusso, vincendo solo per abbandono dell’avversario, fermato da una distorsione alla caviglia.

Dopo un faticoso quarto di finale vinto contro Enrico Giacomini al terzo set, il venticinquenne ha trovato smalto in semifinale, superando 6-4 6-1 la testa di serie numero 1, Marco Brugnerotto.

Nella finale contro Ingrao il lecchese ha faticato solo nel primo set, vincendo 7-6 6-2.

“Sono contento di questa vittoria, ho dimostrato di poter giocare bene anche sulla terra battuta – dichiara il giocatore – adesso mi preparo per i prossimi tornei, un 15.000 dollari a Trento e un BNL a Milano”.