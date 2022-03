Tennis. Ottimi risultati per Davide Pozzi in Croazia

Bilancio positivo, tre vittorie e due sconfitte

“Risultati che mi danno fiducia”

LECCO – Due settimane di ottimo tennis e di risultati incoraggianti per Davide Pozzi, tennista del Tennis Club Lecco. Il lecchese, in coppia con Augusto Virgili, ha messo in cascina le prime vittorie stagionali sulla terra rossa.

Settimana scorsa, iscritti al 25k di Porec, Pozzi e il suo compagno hanno passato due turni in maniera convincente, giungendo sino alle semifinali del torneo. La loro corsa si è arrestata contro la coppia greca formata da Aristotlis Thanos e Petros Tsitsipas (6-4 6-0), futuri vincitori del torneo.

“Una semifinale in un venticinquemila mi dà fiducia, è quello di cui avevo bisogno – ha dichiarato Pozzi alla fine del torneo – siamo stati svantaggiati dal freddo, facendo un po’ più di fatica. Loro sono una coppia rodata, hanno giocato anche l’ATP Cup per la Grecia. Queste due partite ci daranno fiducia”.

Nel successivo 25k di Rovinj la coppia italiana è stata piuttosto sfortunata. Dopo aver passato agevolmente il primo turno, gli azzurri si sono trovati ieri ad affrontare gli spagnoli Javier Barranco Cosano e Oriol Roca Batalla, prima testa di serie del torneo. Dopo un primo set combattuto, Pozzi e Virgili sono crollati nel secondo, perdendo col punteggio di 4-6 0-6.