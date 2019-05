Tennis. Piero Castagna sfiora la doppietta a Cervia

Vinto il doppio in coppia con Vincenzo Piazza

Nel singolare un infortunio lo ferma prima della finale

CERVIA – Il momento magico di Piero Castagna prosegue con qualche intoppo. Il tennista lecchese, segnalatosi tra i migliori nelle categorie Senior +60, ha infatti vinto il doppio e raggiunto la finale nel Torneo Internazionale tennis grado 1 disputatosi questa settimana al Tennis Club Mare Pineta di Cervia.

Come d’abitudine, Piero Castagna non si è certo risparmiato, partecipando sia al torneo di doppio che a quello in singolare. Nel primo in coppia con Vincenzo Piazza, Castagna ha vinto la finale battendo gli austriaci Flagel e Lorber al tie break 10-4, dopo aver perso il primo set 6-3 e aver vinto il secondo 6-4.

In singolare Castagna si presenta come testa di serie numero cinque del torneo. Passato gratis il primo turno contro Tintori, nel secondo stende 6-1 6-0 Aldo Bello e nei quarti arresta la corsa di Michael Maldoner, prima testa di serie e numero quattro al mondo, con un perentorio 6-4 6-2.

Piero Castagna non ha avuto problemi neanche nella semifinale, battuto 6-3 6-1 l’azzurro Di Donato, ma un dolore al gomito gli impedisce di scendere in campo nella finale, lasciando campo libero e vittoria all’italiano Giampiero Ciri.