Tennis play-off Serie B1. Finisce il sogno del Tennis Club Lecco

Sassuolo chiude la seconda sfida senza bisogno dei doppi (3-1)

“Bilancio positivo, siamo arrivati a un passo dalla promozione” dichiara il capitano Bonacina

SASSUOLO – Niente da fare per il Tennis Club Lecco contro lo Sporting Club Sassuolo. Dopo aver perso 2-4 in casa la partita d’andata, i ragazzi del capitano Luca Bonacina perdono 1-3 anche il ritorno, non arrivando neanche a disputare i doppi. Sassuolo conferma la sua superiorità e si guadagna il diritto di giocare in Serie A2 il prossimo anno. Il Lecco vede chiudersi una grande stagione a un passo dal traguardo finale.

“Bravi loro – dichiara il capitano Bonacina – noi abbiamo fatto il massimo che potevamo. I loro campi hanno un fondo particolare, in bolex, e questo ha dato loro un ulteriore vantaggio”.

Come già detto, la seconda sfida tra gli emiliani e i lecchesi non ha neanche avuto bisogno dei doppi per emettere il verdetto. Ancora una volta è stato il Tennis Club a mettere il primo punto con Davide Pozzi – 6-4 6-3 a Tincani – ma Tommaso Vola non è riuscito a replicare la vittoria di settimana scorsa, perdendo in due set contro Marchetti.

Negli ultimi due singolari i giocatori del Sassuolo si sono dimostrati migliori, col tedesco Masur che ha messo la quinta per infliggere una pesante lezione a Ottaviano Martini, lasciato senza game.

“Il bilancio della stagione è comunque positivo – conclude Bonacina – sono contento di come abbiamo affrontato la competizione. Siamo partiti con tanti punti interrogativi e siamo arrivati a un solo passo dalla promozione. L’unico rimpianto rimane il pareggio di Schio, che avrebbe davvero potuto svoltare la stagione”.

TENNIS – SERIE B

SC SASSUOLO – TC LECCO 3-1

POZZI – Tincani 6-4 6-3

Marchetti – VOLA 7-6 6-1

Ricci – GIUDICI 6-1 7-5

Masur – MARTINI 6-0 6-0