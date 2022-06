Tennis play-off Serie B1. TC Lecco, sorteggiato il tabellone

Domenica prossima la sfida contro lo SC Montecatini

L’eventuale secondo turno contro l’imbattuto SC Sassuolo

LECCO – Sarà lo Sporting Center Montecatini l’avversario del Tennis Club Lecco nel primo turno di play-off di Serie B1. Nel caso i blucelesti passassero il turno si troverebbero ad affrontare lo Sporting Center Sassuolo nel secondo e decisivo turno.

La formazione Toscana – terza classificata nel gruppo 6 – ha un buon gruppo ed è in crescita. Dopo essersi salvata lo scorso anno ai play-out contro Orvieto, quest’anno ha vinto quattro delle sei partite disputate, perdendo solo contro il TC Treviglio dell’ex bluceleste Jonata Vitari e contro i trentini del TC Rungg Suedtirol, vincitori del girone.

Il TC Lecco avrà la fortuna di giocare sui campi di casa di via Cantarelli. La partita si disputerà domenica 26 giugno e la vincente passerà direttamente al turno successivo.

Se i ragazzi del capitano Luca Bonacina batteranno la squadra pistoiese si troveranno al secondo turno lo SC Sassuolo, l’unica formazione di tutto il campionato che non ha ancora perso una partita.

L’eventuale sfida per la Serie A2 sarà disputata su due turni: l’andata si giocherà domenica 3 luglio a Lecco, il ritorno la settimana successiva in terra emiliana.