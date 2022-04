Tennis. Pozzi fuori al primo turno, ma la classifica sorride

Salito fino al 735° posto al mondo in doppio

Il lecchese resterà in Sardegna per le prossime quattro settimane

SANTA MARIA DI PULA (Ca) – Non inizia nel migliore dei modi la serie di tornei a Santa Maria di Pula (Ca) per il tennista del Tennis Club Lecco Davide Pozzi. Il lecchese veniva da una serie di buone prestazioni in terra croata e, per la prima volta in carriera, aveva avuto accesso al torneo da testa di serie.

Un sorteggio piuttosto sfortunato ha piazzato Pozzi e Augusto Virgili contro la coppia formata da Matteo Gigante e Francesco Maestrelli. A aggiungere ulteriore carico ci ha pensato l’orario della partita – inizio alle ore 22.30 – e il clima non ideale. Pozzi e Virgili hanno lottato e ceduto col duplice punteggio di 6-7, chiudendo sempre al 4.

“Abbiamo cercato di dare il massimo in una partita in cui era difficile provare a giocare bene in una bufera di vento, faceva parecchio freddo, e questo per tutti e quattro i giocatori – dichiara Davide Pozzi – il sorteggio non ci ha aiutato nonostante fossimo teste di serie. Ho comunque fatto una buona prestazione”.

La buona notizia per Pozzi è il nuovo best ranking, toccato il 4 aprile scorso. Anche se adesso è leggermente calato a causa di alcuni punti “scaduti”– è numero 763 al mondo in doppio – una settimana fa aveva toccato il 735° posto.

Pozzi parteciperà al torneo di Santa Margherita di Pula per le prossime quattro settimane, sperando in un sorteggio migliore.