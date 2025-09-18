Tennis. Presentata la squadra di Serie A2 del Tennis Club Lecco

Bonacina capitano, inserito Manuel Pace

Grande crescita anche per la scuola tennis del Maestro Verardi

LECCO –È stata presentata questa mattina nella club house del Tennis Club Lecco la formazione che disputerà il campionato di Serie A2. Alla presentazione erano presenti il dirigente Paolo Arco, il presidente Maurizio Faravelli, la responsabile della scuola tennis Verdiana Verardi e il capitano Luca Bonacina, oltre ad alcuni giocatori e allo staff di maestri del circolo lariano.

Il Tennis Club Lecco ha ottenuto la promozione a tavolino. Lo scorso anno i lariani persero al doppio di spareggio la promozione e quindi figuravano come primi della lista di un ipotetico ripescaggio, cosa puntualmente avvenuta.

“Ringrazio la società che ha accettato la promozione in seria A2, per noi è un onore poter tornare in Serie A2 e giocare contro squadre importanti – dichiara il capitano Luca Bonacina – speriamo che il pubblico ci venga a sostenere, saranno partite di alto livello. Sarà anche l’occasione per far vedere ai nostri ragazzi i loro maestri”.

L’unico nuovo acquisto della squadra è il torinese Manuel Pace (2.3), uno specialista dei campi in terra rossa. Confermati Confermati Ottaviano Martini (2.4), Tommaso Vola (2.4), Cristian Giudici (2.7) il francese Luca Sanchez (2.4) e lo spagnolo Alejandro Garcia (2.4). Al roster sono stati aggiunti i diciassettenni Riccardo Galbiati (2.8) e Paolo Brambilla (3.1).

Per quanto riguarda Nicolò Consonni, sarà sicuramente negli USA per tutta la durata della stagione regolare – che andrà dal 5 ottobre al 9 novembre, ma potrebbe tornare per un eventuale play-off o play-out.

Il Tennis Club Lecco è stato inserito in un girone a quattro con Ata Battisti Trento, Canottieri Padova e TC Genova. Prevista una fase iniziale di partite andata e ritorno con una seconda fase di play-off e play-out. La prima classificata giocherà lo spareggio per andare in A1, la seconda termina la stagione, terza e quarta dovranno salvarsi tramite due turni di play-out.

Oltre alla presentazione della serie A2 è avvenuta anche quella della scuola tennis. Lo staff, passato in due anni da sette a dodici elementi, è composto dai maestri nazionali Verdiana, Giorgia Nespoli ed Enrico Ripamonti, gli istruttori di 2° grado Ottaviano Martini, Elena Fumagalli, Cristian Giudici, Pietro Matteo Pessina e Federico Quadri, più gli istruttori di primo grado Simone Vecchio, Paolo Valsecchi e Cristian Crippa, responsabile della scuola Padel e Pickleball insieme a Nespoli.

Lo sviluppo motorio è affidato a Mattia Bertani e Andrea Leonelli, Giuditta Domenichini sarà la mental coach e Paolo Brambilla il tecnico degli attrezzi.