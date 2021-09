Tennis. Prove gratuite al Tennis Club Lecco a settembre

Per tutto il mese prove gratis per gli adulti

Per la scuola tennis e padel prove dal 13 al 24 settembre 2021

LECCO – Settembre è il mese delle prove gratuite e anche il Tennis Club Lecco mette in campo la propria offerta per saggiare i campi e gli istruttori del circolo cittadino.

Le prove gratuite sono sia per i ragazzi che per gli adulti. Iniziamo proprio dai senior che volessero fare un corso serale collettivo per adulti: per tutto il mese di settembre è possibile fare delle prove gratuite con un maestro, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Per bambini e ragazzi la proposta del Tennis Club Lecco è duplice: non ci saranno solo corsi di tennis, ma anche di padel, la disciplina che da un paio d’anni sta veramente spopolando. Le prove per la scuola tennis e la scuola padel si potranno fare dal 13 al 24 settembre 2021, coi seguenti orari: dalle 16.30 alle 17.30 per ragazzi dai dieci anni in su, dalle 17.30 alle 18.30 per bambini dai cinque ai dieci anni.

Per poter avere informazioni e prenotare la propria prova gratuita si può telefonare al numero 0341.36.80.48 oppure inviare un’email a info@tennisclublecco.it.