Tennis Serie A2. ATA Trentino indigesta, il TC Lecco va ko

Lecchesi sconfitti 2-4

Doppi decisivi per la vittoria trentina

LECCO – La felicità per il punto conquistato sul campo di Genova è sparita dopo la sconfitta casalinga subita ieri dal Tennis Club Lecco contro l’ATA Trentino, la seconda in due partite. Il risultato mette purtroppo i lecchesi in fondo alla classifica.

La giornata inizia in maniera interlocutoria per la squadra del capitano Bonacina, con due vittorie e altrettante sconfitte nei singolari. Bravi Martini e Vola, improbe le imprese per Sanchez e Pace, opposto al francese Escoffier.

Come nelle ultime gare, i doppi si riveleranno decisivi. La casualità delle scelte porta due sfide equilibrate, purtroppo vinte entrambe da’’ATA Trentino.

“Purtroppo con loro su quattro doppi non ne abbiamo vinto manco uno – ammette uno sconsolato Bonacina – l’ultimo è finito 8-10 al terzo, poteva girarci meglio. Sono comunque orgoglioso dei ragazzi che hanno dato tutto sino all’ultimo punto. Da domani testa alla prossima trasferta di Padova dove cercheremo di fare punti preziosi in ottica salvezza prima della conclusione del girone in casa contro Genova”.

T.C. LECCO – ATA TRENTINO 2-4

SINGOLARI

VOLA – Ferraroli 6-3 6-4

Oradini – SANCHEZ 7-6 6-3

MARTINI – Penasa 6-4 6-1

Escoffier – PACE 6-4 6-3

DOPPI

Ferraroli/Penasa – MARTINI/PACE 3-6 7-6 10-8

Oradini/Escoffier – VOLA/SANCHEZ 6- 7-6