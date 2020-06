Tennis Serie A2. Girone difficile per il Tennis Club Lecco

Inizio il 12 luglio contro Sassari

Squadra più forte con l’inserimento di due stranieri: De Jong e Boutillet

LECCO – Il sorteggio di ieri non ha portato fortuna al Tennis Club Lecco. La formazione del capitano Adamo Panzeri è infatti finita in un girone da tre squadre. Le avversarie saranno Il TC Pistoia e il Torres Tennis “A. Bozzo”.

“Il sorteggio non ci ha certo favorito – dichiara il capitano Panzeri – Sassari è una neo promossa, ma può schierare nelle sue fila il serbo Pedja Krstin, attualmente al 246° posto del ranking ATP in singolare. Pistoia è da anni una delle formazioni favorite al passaggio in Serie A.”

Ad aumentare ulteriormente le difficoltà ci sarà la nuova formula e lo scarso preavviso, che ha trovato tutti un po’ impreparati. “La formula è complicata e durissima. Nei gironi da quattro la prima ottiene la promozione, l’ultima retrocede. Se fosse così anche in quelli da tre, in sostanza ci giocheremmo due finali. Per fortuna iniziamo una settimana dopo gli altri, sul campo di casa. Vincere quella partita, contro Sassari, potrebbe darci la tranquillità di andare a Pistoia a tentare l’impresa.”

La squadra di quest’anno dovrebbe essere migliore di quella dello scorso anno. “Avremo l’aiuto di due giocatori stranieri, uno per sfida. De Jong è un giovane in rampa di lancio, un combattente, attualmente nei primi quattrocento al mondo. Boutillet è invece un tennista navigato, tra i primi trenta di Francia. Il loro arrivo ci permetterà di spostare Lorenzo Frigerio a numero due e Ottaviano Martini a numero tre. Il quarto posto di singolare se lo giocheranno i giovanissimi Cristian Giudici e Tommaso Vola. Siamo sicuramente più forti dello scorso anno.”

CAMPIONATO SERIE A2

Girone 7