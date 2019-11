Tennis Serie A2. Il TC Lecco batte senza problemi Villa York

Mantenuta l’imbattibilità casalinga

Lecchesi a un passo dal primo posto

LECCO – Terza partita interna e terza vittoria per il Tennis Club Lecco. La società del presidente Faravelli ha respinto l’assalto dello Sporting Club Villa York.

L’inizio non è positivo per la formazione bluceleste. Martini perde il primo match al terzo set contro Darderi. Oradini mette il primo punto per i lariani vincendo 6-2 al terzo contro Ortenzi.

Gli altri due singolari mostrano il talento e l’esperienza di Lorenzo Frigerio e dell’esordiente, per questa stagione, Marco Crugnola: duplice vittoria in due set.

Nei doppi il capitano Adamo Panzeri conferma le coppie delle ultime settimane e la scelta ha premiato. Nessun problema per il duo formato da Martini e Oradini – due set a zero contro Testa/Ortenzi – mentre un po’ di fatica in più per Frigerio e Pozzi, vincitori per 10-4 al terzo set.

“Oggi è arrivata una squadra fortissima, formata da ragazzi giovani ma con grande esperienza internazionale. Dopo i singolari eravamo 3-1 e ho scelto le coppie che ormai ci danno garanzie per chiudere il match. Complimenti alla squadra, in casa in questo momento stiamo prendendo sempre più coscienza del nostro valore. Siamo a un passo dal primo posto, domani partiamo per Perugia, giocheremo contro una squadra molto forte; cercheremo di vincere per incamerare ancora più fiducia” ha dichiarato il capitano Panzeri.

TENNIS CLUB LECCO – SPORTING CLUB VILLA YORK 5-1

Darderi – Martini 3-6 7-6 7-6

Oradini – Ortenzi 7-5 4-6 6-2

Frigerio – Jan De Jong 7-6 6-4

Crugnola – Testa 6-2 6-2

Martini/Oradini – Testa/Ortenzi 6-2 6-4

Frigerio/Pozzi – De Jong/Darderi 6-3 3-6 10-4