Tennis Serie A2. Il TC Lecco perde in Campania

Il TC Vomero vince 5-1

Settimana prossima con Brindisi non si potrà sbagliare

LECCO – Non è riuscito il “miracolo sportivo” al Tennis Club Lecco, impegnato nella lunga trasferta di play-out contro il TC Vomero. La formazione campana – che giocava sulla terra all’aperto – ha approfittato della situazione favorevole per vincere col punteggio di 5-1.

Già dopo i quattro singolari la situazione è disperata per la formazione capitanata da Luca Bonacina. L’unico a conquistare una vittoria è Ottaviano Martini, mentre Tommaso Vola, Luca Sanchez e Manuel Pace si arrendono tutti in due set.

Per vincere servirebbe portare a casa non solo i due doppi, ma anche quello di spareggio. Il sipario però cala già al termine del primo, con De Giorgio e Caparco che regolano in due veloci set Vola e Sanchez (6-2 6-1).

“Purtroppo non ci è riuscito il duro compito di espugnare i campi del TC Vomero per conquistare la salvezza diretta – dichiara Bonacina – gli avversari si sono adattati meglio alle difficile condizioni di gioco sui campi in terra rossa all’aperto , resi pesanti da giorni di pioggia e non siamo riusciti a ribaltare il 3-1 dei singoli con i doppi”.

Settimana prossima la sfida del secondo turno contro Brindisi, la prima da “dentro o fuori”.

T.C. VOMERO – T.C. LECCO 5-1

SINGOLARI

Sbriglia – VOLA 6-3 6-2

MARTINI – Pazzi 6-4 6-3

Caparco – PACE 6-1 6-2

De Giorgio – SANCHEZ 6-3 6-3

DOPPI

De Giorgio/Caparco – VOLA/SANCHEZ 6-2 6-1

Esposito/Sbriglia – MARTINI/GIUDICI 6-4 2-2 rit.