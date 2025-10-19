Tennis Serie A2. Il TC Lecco, punto d’oro a Genova

Pareggio esterno per i lecchesi (3-3)

“Punto d’oro” dichiara il capitano Bonacina

GENOVA – Il Tennis Club Lecco era andato a Genova per fare punti e così è stato. La squadra capitanata da Luca Bonacina ha portato a casa un pareggio reso ancora più prezioso dal fatto che si giocava sulla terra all’aperto, non certo la superficie preferita dei lariani, abituati ai veloci campi di casa.

La squadra lariana parte subito sul 2-0 grazie alle vittorie di Tommaso Vola – da numero tre – contro Garbero e alla super prova dell’esordiente Alejandro Garcia, vincitore di Agostini dopo quasi tre ore di lotta. Il TC Genova si riporta in pareggio grazie alle nette vittorie di Cadenasso e Picco su Manuel Pace e Ottaviano Martini.

Per la prima volta i doppi pensati da Bonacina si incrociano come aveva sperato il capitano lariano. Contro Cadenasso non c’è nulla da fare, ma la coppia formata da Vola e Garcia regala ai lecchesi il punto del pareggio.

“Per noi è un punto d’oro – dichiara Bonacina – i doppi si sono incrociati come speravamo, ma abbiamo comunque dovuto sudarcela”

T.C. GENOVA – T.C. LECCO 3-3

SINGOLARI

VOLA – Garbero 7-6 6-2

GARCIA – Agostini 3-6 6-4 7-6

Picco – MARTINI 6-3 6-0

Cadenasso – PACE 6-0 6-0

DOPPI

Cadenasso/Picco – MARTINI/PACE 6-3 6-1

VOLA/GARCIA – Agostini/Lagasio 7-6 6-3