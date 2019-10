Tennis Serie A2. Il Tennis Club Lecco rimonta e pareggia a Bassano

Sotto 0-3, rimonta incredibile.

Frigerio e i doppi fermano Bassano.

LECCO – La squadra di Serie A2 del Tennis Club Lecco dimostra attributi da vendere e riesce a impattare la sfida contro la Società Tennis Bassano.

La sfida tra lecchesi e veneti diventa subito in salita per la formazione allenata da Adamo Panzeri. Ottaviano Martini perde la sua prima partita in carriera in Serie A2 contro Tommaso Gabrieli (1-6 4-6) e Giacomo Oradini si fa sorprendere da Francesco Salvato (6-7 3-6). Con la sconfitta di Jonata Vitari contro Dal Zotto (4-6 3-6) la formazione bluceleste si trovata sull’orlo del baratro.

La rotta è cambiata con la vittoria di Lorenzo Frigerio contro Hampel (6-2 6-4), la sveglia che ci voleva per ritrovare il ritmo giusto.

Servivano due vittorie nei doppi per pareggiare l’incontro e due vittorie sono arrivate. Prima Martini e Oradini si sono riscattati, battendo Sardella e Salviato per 10-4 al terzo set. In seguito è stato Lorenzo Frigerio, in coppia con Davide Pozzi, a portare il punto del pareggio. Il duplice 6-3 inflitto ad Hampel e Gabrieli fa esultare la formazione bluceleste.

“Una giornata importante, che ci dà fiducia per continuare a fare bene in campionato. Una rimonta incredibile, due doppi fantastici, questo pareggio per me vale quanto una vittoria.” dichiara il capitano Adamo Panzeri.

SOCIETÀ TENNIS BASSANO – TENNIS CLUB LECCO 3-3

Salvato – Oradini 7-6 6-3

Gabrieli – Martini 6-1 6-4

Dal Zotto – Vitari 6-4 6-3

Frigerio – Hampel 6-2 6-4

Martini/Oradini – Sardella/Salviato 6-3 1-6 10-4

Frigerio/Pozzi – Hampel/Gabrieli 6-3 6-3