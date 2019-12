Tennis Serie A2. Lecco, brutta sconfitta a Vicenza

Vince solo Giacomo Oradini.

Settimana prossima il ritorno a Lecco.

LECCO – Il campo del Tennis Comunali Vicenza si conferma stregato per il Tennis Club Lecco. La formazione capitanata da Adamo Panzeri ha subito una nettissima sconfitta e solo un miracolo sul campo di casa, settimana prossima, potrà consentire al lecchesi la promozione in Serie A1.

Si sapeva fin dall’inizio che la sfida contro il Vicenza sarebbe stata improba, nonostante le dichiarazioni ottimistiche. Giocatori come lo spagnolo Lorenzo Martin Portero – primi duecento al mondo – sono un lusso che il nostro tennis club non ha.

Al termine dei singolari i padroni di casa sono avanti 3-1 – punto firmato da Giacomo Oradini, dopo oltre due ore di battaglia – con Ottaviano Martini che crolla dopo aver vinto il primo set e con Lorenzo Frigerio e Jonata Vitari nettamente sconfitti da Martin Portero e Peruffo.

Nei doppi non c’è proprio storia. Quattro set a zero per i vicentini, per il secco 5-1 finale.

Settimana prossima, sui campi del Tennis Club Lecco, la formazione lariana dovrà vincere 6-0 per passare direttamente in Serie A1. Una vittoria 5-1 porterebbe a uno spareggio, qualsiasi altro risultato sarebbe favorevole ai vicentini.

“Sapevamo che qui sarebbe stata dura, la sconfitta è stata pesante e il risultato sarà difficile da ribaltare. Rimane comunque una percentuale aperta per cercare di ribaltare la serie e compiere un’impresa storica. Ovviamente non dovremo sbagliare nulla, non avremo margine di errore” dichiara il capitano Adamo Panzeri.

TENNIS COMUNALI VICENZA – TENNIS CLUB LECCO 5-1

Speronello – Martini 2-6 6-1 6-2

Oradini – Bosio 6-3 1-6 6-4

Martin Portero – Frigerio 6-2 6-3

Peruffo – Vitari 6-3 6-2 6-2 6-2

Speronello/Bosio – Frigerio/Pozzi 6-3 6-4

Martin Portero/Peruffo – Oradini/Martini 6-3 6-2