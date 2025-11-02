Tennis Serie A2. Netta sconfitta per il TC Lecco a Padova

Lecchesi sconfitti 5-1 dai padovani

“Sulla terra si sono dimostrati più forti” ammette il capitano Bonacina

PADOVA – Brutta sconfitta per il Tennis Club Lecco sul campo della Canottieri Padova. I ragazzi del capitano Luca Bonacina hanno perso nettamente (5-1) e restano inchiodati all’ultimo posto in classifica. Con la contemporanea vittoria di Trento contro Genova i blucelesti sono sicuri di dover disputare i play-out.

L’unico punto della formazione lecchese l’ha fatto lo spagnolo Alex Garcia, al termine di un’ottima gara contro Giacomini. Vola e Pace hanno perso in due set mentre Martini sembrava in controllo dopo aver vinto nettamente il secondo set, ma ha poi perso quello successivo (4-6 6-0 4-6).

Nulla da dire sui doppi, letteralmente dominati da Padova e vero e proprio punto debole della società lariana in questa stagione.

“Alex ha fatto una buona partita e peccato per Ottaviano, sul 4-4 del terzo set c’è stato un punto contestato, poteva finire diversamente – dichiara il capitano Bonacina – i doppi sono stati gli stessi dell’andata, ma sulla terra non c’è stata storia, si sono dimostrati più forti”.

CANOTTIERI PADOVA – T.C. LECCO 5-1

SINGOLARI

Moroni – VOLA 6-4 6-3

GARCIA – Giacomini 7-5 7-6

Kivattsev – PACE 6-3 6-0

Cucchi – MARTINI 6-4 0-6 6-4

DOPPI

Giacomini/Cucchi – MARTINI/PACE 6-3 6-3

Kivattsev/Moroni – VOLA/GARCIA 6-0 6-0