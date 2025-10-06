Tennis Serie A2. Sconfitta a Trento per il Tennis Club Lecco

L’ATA Trentino vince col punteggio di 4-2

“C’è rammarico, i doppi si sono incrociati male”

TRENTO – Doveva essere una trasfera difficile, invece il Tennis Club Lecco torna a casa con più di un rimpianto per la sconfitta subita sul campo dell’ATA Trentino, punteggio 4-2.

Al termine dei quattro singolari la partita è in perfetta parità, con due vittorie per parte. I punti per i lariani li hanno portati il francese Luca Sanchez – schierato da terzo dal capitano Luca Bonacina – e Tommaso Vola, che non ha avuto alcun problema a superare l’acciaccato trentino Fondriest (6-1 6-0).

Nella sfida dei doppi Bonacina ha scelto di giocarsi il tutto per tutto per portare a casa almeno un punto, inserendo i due doppisti migliori (Vola e Sanchez) in coppia insieme, sperando di farli giocare contro la coppia più debole avversaria. Trento ha fatto la stessa scelta, ma il risultato è stato che le sfide sono state tra le due coppie migliori e tra quelle considerate meno forti.

I padroni di casa hanno vinto entrambi i doppi e chiudo il match 4-2.

“Ce ne andiamo con un po’ di rammarico, sul due pari coi doppi potevamo raggiungere il pareggio, ma i doppi si sono incrociati male – dichiara Bonacina – sapevano di affrontare una squadra forte in trasferta e andarcene con del rammarico lo prendiamo come qualcosa di positivo. Ripartiremo col fattore campo settimana prossima e cercheremo di rifarci lì”

ATA TRENTINO – T.C. LECCO 4-2

SINGOLARI

Oradini – MARTINI 6-1 6-2

SANCHEZ – Ferrarolli 6-3 6-2

Escoffier – PACE 6-4 6-3

VOLA – Fondriest 6-1 6-0

DOPPI

Escoffier/Oradini – VOLA/SANCHEZ 7-6 6-3

Ferrarolli/Penasa – PACE/MARTINI 7-5 6-4