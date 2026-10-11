Tennis Serie A2. TC Lecco, buona la seconda!

Battuto il TC Vomero 5-1

Lecchesi primi e imbattuti nel girone

LECCO – Esordio casalingo con vittoria per il Tennis Club Lecco. La squadra di Serie A2 del capitano Luca Bonacina ha respinto l’assalto del TC Vomero e adesso è rimasta l’unica squadra imbattuta del girone, dopo due giornate.

Al termine dei singolari la situazione è rosea per la formazione lecchese. Dopo quattro incontri, l’unico ad aver dovuto cedere il passo agli avversari è stato Juan Bianchi, sconfitto in due set da Pasquale De Giorgio.

Con gli altri tre singolari nel taschino – grazie alle vittorie di Tommaso Vola, Ottaviano Martini e dell’esordiente stagionale Luca Sanchez – il capitano Bonacina ha scelto di confermare nei doppi la coppia lariana, lasciando i due stranieri a giocarsela insieme.

La scelta ha pagato e i lecchesi hanno chiuso con un netto 5-1.

“Ottimo esordio in casa con una bella vittoria per 5-1 contro il tennis Vomero che aveva vinto la prima partita in casa – dichiara Bonacina – un risultato importante che da’ continuità alla vittoria di settimana scorsa ottenuta a Prato. Importate aver vinto tutti e due i doppi anche per eventuali arrivi a pari punti”.

TC LECCO – TC VOMERO 5-1

SINGOLARI

VOLA – Pazzi 6-0 6-0

De Giorgio – BIANCHI 6-4 7-6

MARTINI – Giordano 6-4 6-4

SANCHEZ – Caparco 6-4 6-2

DOPPI

MARTINI/VOLA – Caparco/Sbriglia 6-3 6-2

SANCHEZ/BIANCHI – Esposito/De Giorgio 6-3 6-4