Tennis Serie A2. TC Lecco, che impresa: espugnata Prato!

Sotto 0-2, vincono quattro match consecutivi (2-4)

“Ottima partenza, ora testa alla sfida contro Vomero”

PRATO – Inizia in maniera perfetta il campionato di Serie A2 del Tennis Club Lecco. Con un incredibile rimonta – dopo aver perso i primi due match – i lariani vincono gli ultimi due e pure i doppi, portando a casa una preziosissima vittoria.

L’inizio di gara sembra far propendere a una vittoria pratese, con le vittorie di Campana in tre set contro l’esordiente Bianchi e la rapida sconfitta di Vola contro Banti.

I ragazzi del capitano Luca Bonacina dimostrano di non essere giunti in Toscana in gita pareggiando i conti con le preziose vittorie di Perego e Martini.

Come spesso accade, tutto si decide coi doppi. Il capitano Bonacina sceglie di accoppiare i migliori giocatori e dare fiducia alla coppia collaudata formata da Vola e Martini. La scelta si rivela perfetta: quattro set a zero e vittoria in tasca.

“Ottima partenza in questa nuova stagione. Vittoria in trasferta sul difficile campo di Prato – dichiara il capitano – da domani testa al prossimo impegno in casa contro il tennis Vomero che oggi ha vinto 6-0 contro Lecce. Complimenti ai ragazzi per la reazione di oggi e avanti così”.

TC BISENZIO PRATO – TC LECCO 2-4

SINGOLARI

Banti – VOLA 6-2 6-2

Campana – BIANCHI 7-5 4-6 6-3

PEREGO – Lopez Morillo 6-3 7-5

MARTINI – Callipo 6-1 6-1

DOPPI

MARTINI/VOLA – Banti/Callipo 6-2 6-2

PEREGO/BIANCHI – Lopez Morillo/Mesaglio 6-2 7-6