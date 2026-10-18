Tennis Serie A2. TC Lecco, non c’è due senza tre

Battuta Lecce col punteggio di 5-1

“Adesso testa alla sfida contro Prato” dichiara Bonacina

LECCO – Prosegue la striscia di imbattibilità per la squadra di Serie A2 del Tennis Club Lecco. I ragazzi del capitano Luca Bonacina hanno battuto l’Out Line Tennis School di Lecce.

La formazione pugliese era reduce da due 0-6 consecutivi, presi da Vomero e Prato, ma i lariani sono entrati in campo subito concentrati, per non dare agli ospiti la minima speranza.

Al termine dei quattro singolari il Tennis Club Lecco aveva nel cesto altrettante vittorie per due set a zero. Da segnalare l’esordio stagionale di Alex Garcia Carbajal, subito convincente contro il numero uno ospite Papagno (6-1 6-1).

Passati ai doppi, Vola e Martini si confermano una garanzia. Più difficoltà hanno avuto invece i Garcia Carbajal e Bianchi: dopo un agile primo set, i blucelesti hanno ceduto il secondo e perso il super tie-break, lasciando a Lecce il primo punto stagionale.

“Penso che avremmo messo la firma per trovarci dopo tre giornate a punteggio pieno – dichiara il capitano Bonacina – adesso testa alla sfida di domenica prossima contro Prato”.

TC LECCO – OUT LINE TENNIS SCHOOL LECCE 5-1

SINGOLARI

VOLA – Duda 6-4 6-0

BIANCHI – Dipierro 6-2 6-3

MARTINI – Libertini 6-1 6-1

GARCIA CARBAJAL – Papagno 6-1 6-1

DOPPI

MARTINI/VOLA – Dipierro/Libertini 6-0 6-2

Papagno/Duda – SANCHEZ/BIANCHI 0-6 6-3 10-8