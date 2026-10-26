Tennis Serie A2. TC Lecco, ottimo pareggio con Prato

Pareggio 3-3 contro Prato

I lecchesi sempre primi in classifica

LECCO – Il Tennis Club Lecco pareggia in casa contro il TC Bisenzio di Prato e mantiene la testa della classifica, con 10 punti in quattro turni.

La formazione toscana si presenta coi mezzi pesanti. Rispetto all’andata è presente Samuele Pieri e anche uno straniero di alto profilo, il ceco Andrew Poulson, ex primi 300 al mondo in singolare – adesso è attorno alla millesima posizione – e 78° nel ranking di doppio.

Poulson e Pieri – attuale 312° nel ranking ATP di singolare – fanno il loro dovere e battono in due set Alex Garcia Carbajal e il rientrante Giulio Perego.

I blucelesti non si fanno scoraggiare ed è proprio il vivaio a tenere a galla la squadra, con le vittorie di Vola contro Mesaglio e di Martini contro Banti.

I doppi le due formazioni le di dividono equamente, con qualche rimpianto per Martini e Vola, superati 13-11 al super tie-break.

“Avere un po’ di rammarico per un pareggio con una squadra di questo livello però fa capire il livello del campionato che abbiamo fatto sino ad ora- dichiara il capitano Luca Bonacina – adesso avanti tutta per la prossima trasferta a Caserta contro Vomero

TC LECCO – TC BISENZIO PRATO 3-3

SINGOLARI

Paulson – GARCIA-CARBAJAL 6-3 7-6

VOLA – Mesaglio 6-4 6-1

Pieri – PEREGO 7-6 6-3

MARTINI – Banti 6-4 6-2

DOPPI

Paulson/Mesagilo – MARTINI/VOLA 4-6 6-2 13-11

PEREGO/GARCIA CARBAJAL – Pieri/Banti 6-2 6-2