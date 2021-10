Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco, dura sconfitta contro Torino

Il Ronchiverdi espugna il campo lecchese col punteggio di 4-2

LECCO – Nella sfida più importante della stagione il Tennis Club Lecco perde in casa contro il Ronchiverdi Torino col punteggio di 4-2. I ragazzi del capitano Adamo Panzeri restano così da soli sul fondo della classifica, ancora senza vittorie.

I lecchesi credevano fortemente nel successo e, dopo i primi due singolari, il punteggio di parità – vittoria per Tommaso Vola, sconfitta per Davide Pozzi – faceva ben sperare. Purtroppo nel secondo turno di singolari sia Filippo Valsecchi che Ottaviano Martini hanno sprecato un set di vantaggio e si sono fatti rimontare rispettivamente da Anselmi e Lavagno.

Nel pomeriggio servivano due vittorie in doppio per portare a casa almeno un pareggio. Bravi Martini e Pozzi (6-1 6-4 ad Anselmi e Vescovi), meno i giovanissimi Vola e Cristian Giudici, sconfitti in due set.

«Una sconfitta che brucia perché eravamo convinti di poterla vincere – dichiara il capitano Adamo Panzeri – Onore al tennis Ronchiverdi e complimenti anche ai nostri ragazzi, che si sono battuti fino all’ultimo. Adesso si fa parecchio dura, ma abbiamo ancora una piccola probabilità e ce la vogliamo giocare fino in fondo. Oggi rimane un po’ di amaro in bocca perché eravamo convinti di portare a casa un risultato positivo. Ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti, il futuro è dalla nostra».

La squadra lariana tornerà in campo domenica 14 novembre nella sfida in trasferta contro il Match Ball Firenze.

Tennis Serie A2

TENNIS CLUB LECCO – SC RONCHIVERDI TORINO 2-4

Lavagno – MARTINI 6-7 6-1 6-4

Gengel – POZZI 6-3 6-3

Anselmi – VALSECCHI 2-6 6-2 7-5

VOLA – Vescovi 6-3 6-4

POZZI/MARTINI – Anselmi/Vescovi 6-1 6-4

Lavagno/Gengel – VOLA/GIUDICI 6-3 7-6