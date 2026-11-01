Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco, il sogno continua

Espugnata Vomero (0-6)

Lecchesi a un passo dai play-off per la Serie A1

CASTELLAMMARE (Na) – Salvezza conquistata, con un piede e mezzo nei play-off. La formazione di Serie A2 del Tennis Club Lecco ha spazzato via il TC Vomero, vendicando la sconfitta netta (5-1) subita un anno fa. Il netto 0-6 con cui i blucelesti hanno vinto il match garantisce loro almeno il secondo posto ma, in caso di una vittoria a Lecce – ancora senza punti! – addirittura la partecipazione ai play-off per salire in serie A1.

La formazione con un Perego in più si è vista, rispetto a quella dello scorso anno. Grazie al tennista monzese i quattro singolari sono scivolati via abbastanza lisci, unica eccezione per Vola, costretto al terzo set dopo aver perso il primo al tie-break.

Giunti ai doppi con quattro vittorie su quattro e il successo in tasca, i lariani non hanno perso concentrazione, mentre Vomero ha scelto di risparmiare i migliori giocatori, col turno che termina con un netto 0-6 in favore dei nostri tennisti.

“Importantissima vittoria su un campo difficile, contro una squadra che si giocava tutto per evitare i play-out – dichiara il capitano Luca Bonacina – con questa vittoria abbiamo raggiunto la salvezza matematica, ma a questo punto abbiamo la possibilità di continuare e raggiungere i play-off. Faccio i complimenti a tutti, hanno messo il cuore in campo”.

TC VOMERO – TC LECCO 0-6

SINGOLARI

GARCIA CARBAJAL – Caparco 6-1 6-0

VOLA – Sbriglia 6-7 6-2 6-1

PEREGO – De Giorgio 6-2 6-0

MARTINI – Pazzi 6-2 7-6

DOPPI

MARTINI/VOLA – Esposito/Giordano 6-4 6-2

PEREGO/GARCIA CARBAJAL – Pazzi/Carassai 6-3 6-3