Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco, la vittoria non basta

Battuto il TC Genova 4-2

I lecchesi chiudono quarti, adesso i play-out

LECCO – Il Tennis Club Lecco ottiene una vittoria che dà morale, ma non un miglioramento in classifica. Col successo per 4-2 contro il Tennis Club Genova la formazione del capitano Luca Bonacina aggancia i liguri, ma resta dietro per aver vinto un incontro degli avversari nel computo totale. Sarebbe bastato un 5-1 per poter conquistare il terzo posto in classifica e avere la possibilità di giocare il primo turno dei play-out in casa.

Il capitano Bonacina mischia le carte e piazza il francese Luca Sanchez contro l’infido Picco, ex quattrocento al mondo e unico a portare punti dalla trasferta trentina.

I lecchesi partono bene con le vittorie di Vola e Martini – combattutissima la sfida contro Agostini – e perdono il punto contro l’ingiocabile Cadenasso. La vittoria sudatissima di Sanchez contro Piccoo, 7-5 al terzo, lascia ai lariani la speranza di poter ancora ribaltare le sorti del campionato.

I doppi – quest’anno uno dei talloni d’Achille della squadra – saranno decisivi. La sconfitta di Martini e Pace contro Picco e Lagasio (6-7 4-6) chiude le speranze blucelesti.

Il sipario cala quando agli ospiti saltano i nervi: prima il capitano Walter Barillari e poi Agostini si fanno squalificare, lasciando ai lecchesi la vittoria per squalifica nel secondo match.

“Grande prova di carattere da parte dei ragazzi che portano a casa un bel 4-2 figlio della voglia di non mollare – dichiara il capitano Bonacina – purtroppo non basta per arrivare terzi nel girone, chiudiamo quarti con 7 punti a causa di un incontro in meno vinto rispetto a Genova, in un girone equilibratissimo in cui abbiamo affrontato tutte le partite a viso aperto”.

Settimana prossima ci saranno i sorteggi per decidere quale sarà l’avversaria del Tennis Club Lecco nel primo turno di play-out.

T.C. LECCO – T.C. GENOVA 4-2

SINGOLARI

VOLA – Lagasio 6-2 6-2

MARTINI – Agostini 3-6 7-6 6-3

Cadenasso – PACE 6-2 6-0

SANCHEZ – Picco 5-7 7-5 7-5

DOPPI

Picco/Lagasio – MARTINI/PACE 7-6 6-4

VOLA/SANCHEZ – Agostini/Cadenasso 6-3 6-6 squal.