Lecchesi battaglieri, ma i sardi vincono 5-1

XXXX

ALGHERO – Il primo turno di play-off per salire in Serie A1 se lo aggiudica il TC Alghero. La formazione sarda si dimostra ostica, ma il Tennis Club Lecco non ha fatto la vittima sacrificale, pur perdendo col punteggio di 5-1.

Tra una settimana i lariani proveranno a giocarsi le loro carte sui campi di casa per ribaltare la situazione.

Nei singolari solo Tommaso Vola ha affrontato un avversario fuori dalla sua portata. Perego e Bianchi erano andati in vantaggio di un set, venendo poi rimontati, mentre Martini si è confermato la solita sicurezza, ribaltando il match contro Fois e vincendolo al tie-break del terzo set.

Nei doppi la formazione sarda riesce a conquistare entrambi i punti. Lock e Carboni non hanno problemi a battere Perego e Bianchi in due set, mentre Martini e Vola vendono carissima la pelle, cedendo solamente 8-10 nel super tie-break.

“Il punteggio è troppo severo per come sono andate le partite – dichiara Bonacina – in ogni caso venderemo cara la pelle in casa nostra, daremo il massimo per ribaltare il risultato”.

TC ALGHERO – TC LECCO 5-1

SINGOLARI

Lock- VOLA 6-2 6-0

Noce – BIANCHI 6-7 6-3 6-2

Carboni – PEREGO 3-6 7-6 6-4

MARTINI – Fois 6-7 6-3 7-6

DOPPI

Lock/Carboni – PEREGO/BIANCHI 6-4 6-2

Noce/Fois – MARTINI/VOLA 6-2 3-6 10-8