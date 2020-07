Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco scatenato, annichilita Sassari

I blucelesti vincono 5-1

Settimana prossima a Pistoia la gara decisiva

LECCO – Non poteva esserci esordio migliore per il Tennis Club Lecco nel campionato di Serie A2. La formazione capitanata da Adamo Panzeri ha sconfitto con un netto 5-1 il CT Torres Tennis Sassari.

I primi due punti della giornata li hanno portati Lorenzo Frigerio ( 6-2 6-3 allo spagnolo Vega) e Ottaviano Martini, capace di rifilare un secco 6-3 6-2 ad Andrea Moro.

Se il terzo punto di giornata era abbastanza scontato – facile vittoria del francese Remi Bouttilier contro Giulio Torroni – ha destato più sorpresa il clamoroso esordio del giovanissimi Tommaso Vola, in grado di battere 6-3 6-4 l’isolano Marco Pinna.

Dopo aver conquistato la vittoria al termine dei singolari, Martini e Boutillier hanno messo in tasca il quinto punto di giornata battendo per due set a zero la coppia formata da Gianluca Sarai e Pinna. L’unica sconfitta, a risultato ormai acquisito, è stata patita da Lorenzo Frigerio e Cristian Giudici. I lecchesi, perso il primo set 4-6, hanno vinto il secondo 7-5 e ceduto le armi nell’ultimo col punteggio di 7-10.

“Siamo molto soddisfatti della vittoria, è un ottimo risultato. Col girone da tre non si poteva sbagliare e vincendo questa gara abbiamo ottenuto la matematica salvezza” ha dichiarato il capitano Panzeri.

Settimana prossima la formazione bluceleste si giocherà il primo posto del girone in trasferta sul campo di Pistoia, che sette giorni fa ha battuto la formazione sarda con lo stesso identico punteggio.

TC Lecco – CT Torres Sassari 5-1

SINGOLARE

FRIGERIO – Vega 6-2 6-3

MARTINI – Moro 6-3 6-2

BOUTILLIER – Torroni 6-3 6-4

VOLA – Pinna 6-3 6-4

DOPPIO

MARTINI/BOUTILLER – Sarai/Pinna 6-1 6-3

Torroni/Vega – GIUDICI/FRIGERIO 6-4 5-7 10-7