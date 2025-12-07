Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco, si resta in Serie A2

Battuto 5-1 il CT EUR

Grande gioia per il pubblico presente

LECCO – Il Tennis Club Lecco giocherà il campionato di serie A2 anche nella prossima stagione. La squadra capitanata da Luca Bonacina ha respinto l’assalto del Circolo Tennis EUR sfruttando al meglio il fattore casa. Con un netto 5-1 i blucesti si salvano e potranno programmare con calma la squadra che giocherà il prossimo anno.

Al termine dei singolari la formazione lariana conduce col punteggio di 3-1. Alla sconfitta prevedibile di Pace contro il forte spagnolo Damas fanno da contraltare tre nette vittorie di Martini. Vola e Garcia, tutte per due set a zero.

Con la salvezza distante solo un doppio, la squadra lecchese ottiene il punto decisivo grazie alla coppia formata da Martini e Garcia, capaci di infliggere un netto 6-4 6-3 a Catini e Damas. Con quarto punto lariano, Roma alza bandiera bianca e interrompe l’ultimo doppio, chiudendo la serie sul 5-1 in favore dei nostri ragazzi.

Grande soddisfazione al termine della partita per il capitano Bonacina. «Loro sono venuti per vincere e pensavano di essere superiori, devo dire che quando li ho visti arrivare mi sono un po’ incupito; noi potevamo già essere salvi un mese fa, ma così la soddisfazione è ancora più grande. Alla fine ci siamo dimostrati superiori e ho fatto i complimenti a tutti, dai giocatori al vice-capitano Paolo Arco e al presidente Maurizio Faravelli».

T.C. LECCO – C.T BRINDISI 5-1

SINGOLARI

MARTINI – Sermoneta 6-2 6-3

GARCIA – Catini 6-4 6-0

VOLA – Di Meo 6-3 6-4

Damas – PACE 6-4 6-4

DOPPI

MARTINI/GARCIA – Catini/Damas 6-4 6-3

VOLA/GIUDICI – Di Meo/Sermoneta 6-3 6-5 rit.