Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco, ufficializzato il campionato

Si comincerà il 4 ottobre a Prato

Campionato impegnativo con trasferte molto lunghe

LECCO– La FITP ha ufficializzato i gironi e il calendario relativo alla Serie A2 di tennis, campionato a cui parteciperà anche il Tennis Club Lecco del presidente Maurizio Faravelli.

A livello geografico la formazione lariana è stata tutt’altro che fortunata. La trasferta più vicina sarà quella di Prato, contro il Tennis Club Bisenzio Manteco, in linea teorica la squadra favorita del girone.

Le altre due trasferte saranno ancora più complesse, coi campani del Tennis Club Vomero e i leccesi dell’Out Line a completare il girone.

Per quanto riguarda il campionato, la prima serie della stagione i lecchesi – finiti nel raggruppamento 7 – la giocheranno domenica 4 ottobre alle 10 sul campo di Prato. Il campionato sarà composto da un girone all’italiana con partite di andata e ritorno. I ragazzi del capitano “Tato” Bonacina potranno come sempre sfruttare il velocissimo play-it di casa, ma subiranno anche il fatto che le tre avversarie giocheranno tutte su campi in terra rossa.

Al termine del girone a quattro la prima classificata potrà puntare alla promozione in Serie A1, la seconda otterrà il mantenimento della categoria, la terza e la quarta disputeranno i play-out, su doppio turno, per cercare di restare in Serie A2.