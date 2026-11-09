Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco vince a Lecce: adesso i play-off!

Espugnata Lecce (1-5)

Vinto il girone, in settimana il sorteggio dei play-off

LECCO – Il Tennis Club Lecco ha espugnato il campo di Lecce e, con questa vittoria, ha matematicamente vinto il girone 7 e si è qualificato per i play-off, col sogno di andare in Serie A1 per la prima volta nella propria storia.

Lecce, ultima e senza speranze di migliorare la propria classifica, non ha fatto la vittima sacrificale e ha portato via ai lariani anche un punto, la facile vittoria di Duda contro l’esordiente stagionale Manuel Pace.

Per il resto il cielo è tutto bluceleste: Martini, Vola e Garcia Carbajal – quest’ultimo con qualche patema – hanno vinto i rispettivi singolari e conquistato il punto che mancava.

Nei doppi non c’è stata storia, l’unica cosa da segnalare l’esordio stagionale per Cristian Giudici, in coppia con Martini.

“Siamo contenti, ci siamo tolti una bella soddisfazione, al termine di un turno non facile – dichiara il capitano Bonacina – era importante finire bene il girone per approcciare al meglio i play-off. Sono stati tutti bravi e lo spirito con cui siamo scesi in campo è sempre lo stesso, abbiamo giocato con la mentalità giusta”.

I lecchesi scopriranno in settimana l’avversaria con cui si disputeranno il posto in Serie A1.

OUT LINE SCHOOL TENNIS LECCO – TC LECCO 1-5

SINGOLARI

Duda- PACE 6-3 6-0

VOLA – Chiaricò 6-2 6-2

GARCIA CARBAJAL – Papagno 6-2 7-6

MARTINI – Libertini 6-0 6-1

DOPPI

VOLA/GARCIA CARBAJAL – Duda/Papagno 6-1 6-4

MARTINI/GIUDICI – Libertini/Chiaricò 6-0 6-1