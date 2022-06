Tennis Serie B1. Pareggio a Schio, il TC Lecco chiude al 2° posto

Interrotta la striscia di quattro vittorie consecutive

Lecchesi in campo settimana prossima nel primo turno di play-off

SCHIO – La striscia di vittorie del Tennis Club Lecco si interrompe sul più bello: col pareggio ottenuto oggi a Schio dai blucelesti la formazione del capitano Luca “Tato” Bonacina chiude il girone al 2° posto e dovrà prepararsi al primo turno di play-off di settimana prossima.

L’inizio di uno strepitoso Tommaso Vola – doppio 6-2 a Pavan – fa ben sperare ma Davide Pozzi perde per due volte al tie-break contro l’ostico Pettinà. La vittoria di Ottaviano Martini rilancia il Lecco, Cristian Giudici però perde l’imbattibilità in campionato proprio all’ultimo turno, cedendo al terzo set all’esperto Bosa.

Sul punteggio di 2-2 tutto è ancora aperto. La vittoria di Pozzi e Giudici garantisce al Lecco il 2° posto in classifica, la sconfitta di Vola e Martini ammaina il sogno di vincere il girone e infilare la quinta vittoria consecutiva.

“Ci resta un po’ di amaro in bocca, con un po’ di fortuna ci poteva stare un 4-2 per noi – dichiara il capitano Bonacina – ripartiremo ancora più carichi settimana nella sfida del prossimo fine settimana, in attesa di conoscere l’avversario”.

TENNIS – SERIE B

TC SCHIO – TC LECCO 3-3

VOLA – Pavan 6-2 6-2

Pettinà – POZZI 7-6 7-6

Bosa – GIUDICI 3-6 7-5 6-2

MARTINI – Tortora 6-3 6-2

Tortora/Pettinà – MARTINI/VOLA 7-5 6-3

POZZI/GIUDICI – Mazzaretto/Pavan 6-4 6-2