Tennis Serie B1. Tennis Club Lecco, il “cappotto” è servito

Fantastica vittoria 0-6 a L’Aquila

Settimana prossima la sfida casalinga contro Lecce

L’AQUILA – L’impresa di Montecatini – un pareggio raggiunto in extremis vincendo i due doppi – ha rilanciato il morale dei giocatori della squadra di Serie B1 del Tennis Club Lecco, che sono andati domenica scorsa a prendersi la prima vittoria stagionale sul campo del CT L’Aquila, con un nettissimo 0-6.

La partita si chiude già al termine dei quattro singolari, dove i lecchesi giocano in maniera quasi perfetta, dimostrando un divario evidente coi padroni di casa. I ragazzi del capitano Luca Bonacina vincono tutti e quattro per due set a zero le loro sfide, con il solo Alejandro Garcia impensierito dal diretto rivale. Per tutti gli altri – Consonni, Franzini e Giudici – vittorie abbastanza agevoli.

Il “cappotto” si è completato al termine dei doppi. Anche in questo caso i lariani non hanno concesso neanche un set agli abruzzesi, completando una giornata da sogno.

La formazione lariana tornerà in campo domenica prossima, sui campi amici del tennis club cittadino, per la difficile sfida contro l’Outline Tennis School di Lecce.

TENNIS – SERIE B

5° giornata

CT L’AQUILA – TC LECCO 0-6

FRANZINI – Iarossi 6-1 6-3

GIUDICI – Perazza A. 6-0 6-3

GARCIA – Iannuzzi 6-4 7-5

CONSONNI – Perfetti 6-4 6-1

GARCIA/GIUDICI – Iarossi/Perazza D. 6-2 6-1

CONSONNI/FRANZINI – Perfetti/Perazza A. 6-4 6-2