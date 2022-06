Tennis Serie B1. Tennis Club Lecco, terza vittoria di fila

Netto 5-1 inflitto alla Società Canottieri Casale

Domenica prossima la sfida a Lanciano

LECCO – Il Tennis Club Lecco fa valere il “fattore campo” e batte con un netto 5-1 la Società Canottieri Casale Monferrato. Per i ragazzi del capitano Luca Bonacina è la terza vittoria consecutiva.

Proprio come giovedì scorso a San Benedetto del Tronto, la squadra bluceleste chiude i singolari sul punteggio di 3-1. All’unica sconfitta di Davide Pozzi – contro l’esperto Marco Bella – si contrappongono le vittorie di Tommaso Vola, Ottaviano Martini e Cristian Giudici, con gli ultimi due ancora imbattuti in singolare in questo campionato di serie B1.

Nei due doppi la squadra lecchese si dimostra ancora una volta solida, vincendo due sfide molto toste contro avversari che non avevano intenzione di cedere facilmente ai lecchesi.

“Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione di oggi – dichiara il capitano Luca Bonacina – abbiamo dato seguito all’ottimo risultato di San Benedetto e ora ci prepariamo alla difficile sfida contro Lanciano di domenica prossima.

TENNIS – SERIE B

TC LECCO – SOCIETÀ CANOTTIERI CASALE 5-1

VOLA -De Michelis 6-1 1-6 6-1

Bella – POZZI 6-1 7-6

GIUDICI – Nasta 6-2 6-4

MARTINI – Biondolillo 6-3 6-2

POZZI/GIUDICI – Gabrielli/Melchiorre 6-4 7-6

MARTINI/VOLA – Lamberti/Attrice 6-3 2-6 14-12