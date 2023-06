Tennis Serie B1. Tennis Club Lecco, vittoria e salvezza

5-1 al Play Pisana, quarto posto ottenuto

Ottima prestazione dei ragazzi del capitano Luca Bonacina

LECCO – Con una vittoria sul Play Pisana Roma la formazione del Tennis Club Lecco conquista il quarto posto in classifica e la possibilità di giocare anche il prossimo anno in Serie B1, condannando gli ospiti ai play-out.

Al termine dei quattro singolari il Tennis Club Lecco è in controllo. Facili le vittorie per Marco Franzini e Christian Giudici – entrambe per due set a zero – mentre più sudata quella del francese Luca Sanchez, che ha avuto bisogno di due tie-break per piegare l’esperto rumeno Bogdan Apostol, ex primi seicento al mondo. L’unica sconfitta è stata quella del giovanissimo Nicolò Consonni, piegato al terzo set da Gian Marco Ortenzi.

Col fantasma di quello che è successo la scorsa settimana – rimonta subita da Lecce perdendo entrambi i doppi – i lecchesi hanno l’obiettivo di vincerne almeno uno e conquistare la vittoria. Il capitano Bonacina sceglie di schierare un doppio più esperto con la coppia formata da Sanchez e Franzini e, dall’altra parte, far giocare Consonni e Giudici, alla prima assoluta in coppia. La scelta si rivela azzeccata: due vittorie, 5-1 finale e salvezza conquistata.

“Siamo salvi, questa è la cosa importante. Come immaginabile, loro hanno schierato il giocatore straniero per la prima volta in stagione. Sono stato costretto a schierare Consonni da numero uno perché in settimana è salito a 2.3. Ha perso, ma si è battuto alla grandissima – dichiara il capitano Luca Bonacina – alla fine dovevamo assolutamente evitare quello che è successo settimana scorsa contro Lecce. Per fortuna abbiamo vinto entrambi i doppi e faccio i complimenti a Giudici e Consonni, esordio vincente in coppia in un momento non certo facile”

Piccola nota di colore: il presidente della Play Pisana, presente a Lecco, non era altri che il simpatico presentatore televisivo Max Giusti.

TENNIS – SERIE B1

7° giornata

TENNIS CLUB LECCO – PLAY PISANA ROMA 5-1

Ortenzi – CONSONNI 6-2 3-6 6-3

GIUDICI – Novelli 6-1 6-2

SANCHEZ – Apostol 7-6 7-6

FRANZINI – Macchione 6-3 6-4

SANCHEZ/FRANZINI – Ortenzi/Novelli 7-6 7-6

CONSONNI/GIUDICI – Apostol/Macchione 6-4 4-6 10-7