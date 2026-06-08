Tennis. Tanti lecchesi qualificati alle finali del Master Kinder

In sette hanno staccato il “pass”

“Tappa importante nel percorso di crescita” dichiara Verardi

LECCO – Continuano a essere positivi i risultati dei giovanissimi tennisti iscritti alla scuola tennis del Tennis Club Lecco. Il circolo cittadino, guidato dalla Maestra Verdiana Verardi, si sta segnalando sia a livello lombardo che nazionale.

Diversi giovani tennisti lariani hanno ottenuto recentemente la qualifica alle finali nazionali del Kinder, prestigioso torneo che vede sfidarsi i migliori giocatori dalla U19 alla U12. Per poter giocare le finali di Roma bisogna vincere una tappa di quelle organizzate nei vari circoli italiani e diversi giocatori del Tennis Club Lecco sono riusciti nell’impresa.

Al momento i qualificati sono Filippo Vitali (U12), Noemi Paganini e Anna Gambarini (U11), Martina Busa. Virginia Rossoni, Carlo Ghislotti (U10) e Camilla Frigerio (U9).

“Sono contenta della qualificazione al master Kinder dei nostri ragazzi, soprattutto a livello Under 10-12 – dichiara la Maestra Verardi – il Master sarà un importante tassello all’interno del loro percorso di crescita.”