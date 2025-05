Tennis tavolo. Che successo per i Campionati nazionali CSI al PalaTaurus

Oltre cinquecento atleti in gara

Diverse medaglie ottenute da giocatori lecchesi

LECCO – Tre giorni di sport, amicizia e divertimento, questo il risultato dell’arrivo dei Campionati Italiani di Tennis Tavolo CSI al PalaTaurus. Oltre cinquecento atleti, di cui una cinquantina lecchesi, si sono sfidati per ottenere il titolo di campione italiano. A darsi battaglia anche quattro società della nostra provincia: la Cernuschese, Abbadia Lariana, Valmadrera e Oltretutto ‘97, in gara in categoria disabili.

“Un grande successo questo campionato – dichiara l’Assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri – oltre cinquecento atleti in arrivo in città sono stati un’opportunità per far scoprire anche Lecco e i luoghi manzoniani, anche grazie alla collaborazione degli studenti di ENAIP e Parini, che ringrazio”.

Per quanto riguarda i risultati, la società lecchese che ha fatto meglio è stata la Cernuschese, 9° in classifica generale e con tre atleti a medaglia: argento per Michele Baragetti (Eccellenza B), bronzo per Loris Gargantini (Eccellenza A) e Andrea Belluz (Giovanissimi).

Molto soddisfatti anche i dirigenti del TT Abbadia Lariana, 11° in classifica e con due medaglie al collo, l’argento di Massimo Baraglia (Veterani A) e il bronzo nel doppio Open di Mauro Vassena, in coppia col varesino Bryan Frontini.

In categoria disabili classe 11 sono stati molto bravi gli atleti della Oltretutto ‘97. La formazione lecchese aveva in gara otto partecipanti su dieci, ma la vittoria è andata al padovano Leonardo Pasqualato. I lecchesi hanno comunque piazzato due atleti sugli altri due gradini del podio, col secondo posto di Marco Panzeri e il terzo di Samuele Baraldo.