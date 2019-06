Tennis. Tommaso “Vola” al Trofeo Avvenire

Il sedicenne passa le qualifiche ed esce al 2° turno.

Vittoria senza storia per Martini all’Open di Bergamo.

MILANO – Ottima prestazione per Tommaso Vola al 55° Torneo Avvenire, il principale torneo giovanile per giovani tennisti sotto ai sedici anni che può annoverare nell’albo d’oro vincitori del calibro di Borg (1971), Lendl (1976), Edberg (1982), Ivanisevic (1987) e Del Potro (2003).

Il tennista lecchese è riuscito a superare i tre turni di qualificazione ed è entrato nel tabellone principale, passando addirittura un turno.

Vola si presenta subito col botto nel torneo di qualifica, battendo il numero quattro Alessio Tatini in due set (6-3 6-4), stesso identico punteggio con cui si sbarazza di Niccolò Parolini al secondo. Al terzo, con in palio la possibilità di entrare nel tabellone principale, rifila un duplice 6-2 a Marco Dorella.

Entrato nel tabellone principale, Vola riesce a battere al primo turno il milanese Alessandro Versteegh senza troppi problemi. L’atleta del Tennis Club Lecco mette a segno un pariziale di nove giochi consecutivi che lo portano dal 3-3 del primo set al 6-3 6-0 finale.

Al secondo turno la corsa di Vola si ferma contro il romano Paolo Rosati, sconfitto 2-6 3-6.

Le buone prestazioni hanno fatto alzare il sopracciglio a Stefano Pescosolido, ex atleta di ottimo livello (24° ATP nel 1992) e attuale responsabile U16 a livello nazionale, consentendo a Tommaso di guadagnarsi una Wild Card per il torneo internazionale U16 di Crema.

Giustamente soddisfatto il capitano bluceleste Adamo Panzeri. “Una bellissima esperienza per Tommaso giocare all’Avvenire: qui si respira un’aria di tennis professionistico, anche se si parla solo di ragazzi sedicenni. Questo è uno dei tornei giovanili più importanti al mondo e solo la differenza d’esperienza non gli ha permesso di passare il secondo turno contro Rosati.

Ho apprezzato molto la convinzione mostrata da Tommaso in campo, lo vedo voglioso di intraprendere un percorso di tornei più impegnativo; per questo cercheremo di alzare il livello dei suoi tornei e magari lanciarlo in A2 già in autunno.”

In campo è sceso anche Ottaviano Martini, nel Trofeo Open Azimut di Bergamo. Il lecchese, favorito alla vigilia, ha vinto senza troppi problemi battendo in finale l’altro bluceleste Flavio Cortinovis col punteggio di 6-0 6-3.