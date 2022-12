Tennis. Torneo rodeo, vittoria del lecchese Davide Amati

Il giovane tennista primo in categoria U16

Finale nella U14 maschile per Brambilla

LECCO – Sabato 17 e domenica 18 dicembre il Tennis Club Lecco ha organizzato un torneo rodeo giovanile di tennis, valido sino alla terza categoria, per atleti U16, U14 e U12 (solo femminile).

Al via della manifestazione si sono presentati in una settantina, provenienti dai circoli di tennis della zona nord della Lombardia.

Il Tennis Club Lecco ha potuto festeggiare la vittoria della categoria U16 maschile con Davide Amati capace di sconfiggere Reuter al termine di una vera e propria battaglia sportiva. Amati – che attualmente è più concentrato sul padel, piuttosto che sul tennis – ha vinto 4-5 5-4 10-8.

Ottima la prova anche di Brambilla (U14), sconfitto solamente in finale da Merzario con un netto 2-4 1-4.

“È stata una bella esperienza, era da un po’ che non giocavamo e ne abbiamo approfittato per fare gruppo. Sono soddisfatto anche dei risultati ottenuti sul campo e voglio ringraziare tutti i maestri di tennis e i soci che ci hanno permesso di organizzare il torneo, aiutando il direttore di gara Agostino Cufalo e il giudice arbitro Patrizia Nessi” dichiara il direttore tecnico della scuola tennis e Padel del Tennis Club Lecco, Pietro Sala.

TROFEO RODEO GIOVANILE – TENNIS CLUB LECCO

17/18 dicembre 2022

U12 Femminile

Toscano (Scuola Tennis Varese) b Mazzoleni (Tennis Carvico) 5-3 1-4 10-7

U14 Femminile

Salvadori (Tc Morbegno) b. Leoni (Tirano) 4-1 4-2

U16 Femminile

Vio (Catizone Top Tennis Academy) b Martinelli (Tennis 4 All Asd) 3-5 5-3 10-6

U14 Maschile

Merzario (Nuova Zambra Tennis School) b. BRAMBILLA (Tc Lecco) 4-2 4-1

16 Maschile

AMATI (Tc Lecco) b. Reuter (Golarsa Tennis Academy) 4-5 5-4 10-8