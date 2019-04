Esordio vincente per la squadra del capitano Adamo Panzeri.

Decidono le vittorie dei doppi al “long tie break”.

LECCO – Al termine di un confronto molto acceso, la squadra di Serie C del Tennis Club Lecco – formata solo da “teenager” – è riuscita a vincere contro il Tennis Club Capriolo col punteggio di 4-2.

La squadra bluceleste perde il primo punto con Tommaso Vola, che parte bene (6-1) e poi si fa rimontare dall’esperto Tabacchini con un duplice 6-4. Nel secondo match accade il contrario, è il bluceleste Roberto Manea a rimontare un set di svantaggio e vincere coltro Levi. Il terzo match di singolare vede il Tennis Club Lecco passare in vantaggio con Andrea Fanzaga (6-1 6-1), ma Cristian Giudici perde in maniera netta contro Mascarini e Capriolo rimette il punteggio in parità.

La gara viene decisa dai due doppi che, da regolamento, se arriveranno al terzo set di chiuderanno con un “long tie break” al dieci. Incredibilmente entrambi i match arrivano al terzo Manea e Baruffini battono Levi e Ferrari, 10-5 al terzo, Giudici e Fanzaga vincono anche loro al long tie break contro Mascarini e Tabacchini col punteggio di 10-6 al terzo.

“Avevamo di fronte una squadra forte, abbiamo vinto due singoli e poi abbiamo perso gli altri contro due giocatori forti, di cui uno ex seicento al mondo – dichiara il capitano Adamo Panzeri – nella sfida dei doppi ho schierato due formazioni equilibrate, loro un doppio forte e uno meno. La scelta ha premiato. I ragazzi devono fare esperienza, ma ho visto determinazione, voglia di vincere e un atteggiamento sempre positivo, con grande rispetto degli avversari.”

TENNIS CLUB LECCO – TC CAPRIOLO 4-2

Tabacchini – VOLA 1-6 6-4 6-4

MANEA – Levi 5-7 6-4 6-3

FANZAGA – Maffi 6-1 6-1

Mascarini – GIUDICI 6-3 6-4

MANEA/BARUFFINI – Levi/Ferrari 6-2 6-7 10-5

GIUDICI/FANZAGA – Mascarini/Tabacchini 7-6 6-7 10-6