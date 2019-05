Una vittoria e una sconfitta per la Serie C maschile.

Esordio col botto per la D1 femminile.

LECCO – Continuano a crescere i giocatori del Tennis Club Lecco, seguendo l’esempio della formazione di serie A2 e di giocatori come Lorenzo Frigerio, ormai stabilmente tra i primi cinquanta tennisti a livello nazionale e attualmente 632° nel ranking ATP.

La formazione di Serie C maschile è scesa in campo due volte la settimana scorsa, con risultati altalenanti. Mercoledì 1 maggio i giovani lariani hanno perso per la prima volta in stagione, cedendo il passo a Inzago col punteggio di 2-4. Domenica scorsa c’è stato il pronto riscatto contro Lainate, battuta 4-2.

Sempre domenica ha esordito la formazione di Serie D1 femminile, capitanata da Simona Quaroni. La squadra era formata da Alessandra Ripamonti (2.7), Beatrice Zappa (3.2) e Claudia Colombo (3-4).

Le blucelesti hanno affrontato il Tennis Club Villa Reale, ottenendo un roboante 3-0. Alessandra Ripamonti ha battuto Rossella Marzano con un duplice 6-3. Beatrice Zappa ha vinto il singolare contro Borsatti (6-2 6-1) e, in coppia con Claudia Colombo, anche il doppio (6-3 6-3).