Terza giornata del trofeo Lanfritto-Maggioni, oltre 900 atleti in gara a Erba

Le prove dei giovanissimi, super partecipate: in 250 tra Esordienti 5 e 8

Numerosi anche i diversamente abili che hanno disputato una gara a loro riservata

ERBA (CO) – Unione Sportiva San Maurizio in cabina di regia nella terza giornata del trofeo Lanfritto-Maggioni, in palio il trofeo “Maria Agnese Ciceri” alla prima società di giornata. Quasi 1000 i partecipanti che partendo dai più piccoli (Esordienti 5 e 8) in gara senza punteggio, è proseguita con gli Esordienti 10, Ragazzi e Cadetti che hanno portato punti per il trofeo Lanfritto-Maggioni giunto alla sua 19^ edizione ma, essendo biennale consecutivo, è dal 1974 che si disputa in ricordo di due giovani atleti della Polisportiva Libertas Cernuschese Attilio Lanfritto e Giorgio Maggioni investiti e deceduti durante una seduta di allenamento.

Spettacolare colpo d’occhio sui prati del “Parco Giorgetta” sede del campo gara, spazi liberi dl tracciato completamente gremiti dal pubblico accorso numerosissimo a incitare i propri beniamini, misure stringenti all’entrata col controllo del green pass e accesso consentito solo a chi ne era provvisto.

Primi a partire sono stati gli Esordienti 10, prima al femminile e poi al maschile

Il primo sparo alle 10 ha visto la partenza di 101 Esordienti femmine a cui sono seguiti i 110 della pari categoria maschili, categorie queste che hanno corso e portato i primi punti per il trofeo. Dopo questo primo assaggio agonistico, sono partite le gare dei più piccoli, Esordienti 5 e 8 sia al maschile che al femminile, quattro gare molto partecipate con un totale di 250 atleti che hanno corso per 400m circa tra due ali di folla entusiasta, dopo è stato il momento della gara riservata ai diversamente abili, anche qua c’è stata una massiccia partecipazione con oltre 60 partecipanti. Dopo questa parentesi molto applaudita, si è ripreso con le gare che portavano punteggio per il trofeo, Ragazze/i e Cadette/i, terminate queste gare del settore giovanile. È toccato alle due ultime gare in programma, prima la gara Assoluta femminile con le atlete dalla categoria Allieve in su e successivamente quella maschile.

Us San Maurizio profeta in patria, primi davanti a Triangolo lariano e Premana

Sono stati ben 819 i punti ottenuti dai padroni di casa che si erano già imposti nella gara di Esordio a Casnate con Bernate e si confermano quindi la formazione da battere per il 2022, al secondo posto di giornata il Triangolo Lariano con 635 punti seguita da Premana con 577 e Cortenova con 572, nelle 10 anche l’Atl 87 Oggiono con 435 punti e settima di giornata, Merate Atl Promoline ottava con 419, Team Pasturo nono con 416 e Atl Lecco Colombo Costruzioni decima con 322.

Filippo Mandelli, Denise Mascheri, Oscar Luigi Pomoni i tre lecchesi vincitori nelle gare del trofeo.

Nelle gare che hanno fatto classifica (gli Esordienti 5/8 hanno gareggiato fuori punteggio), prima vittoria lecchese è stata quella di Filippo Mandelli del Team Pasturo che vince tra gli Esordienti 10, Denise Mascheri del Cortenova vince tra le Cadette mentre nella pari categoria maschile, fa gara solitaria Oscar Luigi Pomoni del Premana.

Gare Assolute, Lorenzo Forni tra gli Allievi per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni

Hanno corso tutti assieme ma alla fine la classifica per categoria premia Lorenzo Forni che va a tagliare il traguardo al primo posto tra gli Allievi, sul podio il compagno di club Federico Meda col 2° posto, stesso piazzamento tra le Allieve per Aurora Combi del Csc Cortenova.

Umberto Pusterla, ex azzurro di mezzofondo e ora presidente della San Maurizio a premiare gli atleti

E dopo la piacevole fatica della gara, per gli atleti entro le prime cinque posizioni, la gioia di salire sull’apposito palco dove era situato il podio e premiazioni da parte di Umberto Pusterla, ora presidente della società organizzatrice ma in passato atleta di valore internazionale soprattutto nel cross dove ha vestito numerose maglie azzurre e anche nella pista dove ha corso in 13’26” i 5000m e in 28’08” i 10000m; premiate anche le prime tre società classificate.

Di seguito i primi 5 atleti classificati nelle varie categorie