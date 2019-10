This Is Vertical Race 2019: Luca Del Pero e Fausto Lizzoli campioni italiani

In Valle Seriana assegnati i titoli italiani Vertical

Tra i protagonisti i valsassinesi del Ca Lizzoli

VALGOGLIO (BG) – Partenza a cronometro ogni 30” dalla centrale idroelettrica di Aviasco (Valle Seriana), titolo di campione italiano F.I.Ski in palio, 81 partecipanti al maschile e 9 al femminile.

Luca Del Pero e Fausto Lizzoli campioni italiani

Mille metri di dislivello che hanno portato gli atleti dal punto di partenza sino ai 1980m di quota sul crinale che separa la Val Sanguigno dalla zona dei laghi, il più veloce a salire è stato il fondista di casa Fabio Pasini che sale in 35’41” e vince così il titolo tricolore tra i Seniores.

Alle sue spalle bella e convincente la prova del “Falco” Luca Del Pero che vince la classifica tra gli Under 23 con 36’33”, a completare il podio il lecchese Luca Lizzoli che in 42’35” porta sul podio il club di famiglia (Ca Lizzoli), che vede al 4° posto anche Giuseppe Fontana con 44’58”.

Ma non finiscono qua le soddisfazioni per la società di Premana: al 12° posto assoluto, ma primo della master 50 e quindi campione italiano, Fausto Lizzoli in 39’48”. Una bella soddisfazione dunque per il sodalizio valsassinese che ha nella corsa in montagna il punto di forza ma non disdegna nemmeno le corse su strada e le corse campestri.