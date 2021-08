Tiro a Volo. Alessia Panizza andrà ai campionati europei di Compak Sporting

La lecchese convocata dal CT Veniero Spada

Appuntamento dal 19 al 22 agosto 2021 a Signes

LECCO – Le ottime prestazioni ai campionati italiani di fine luglio – secondo posto ottenuto dietro Carla Flammini per soli tre piattelli – hanno garantito alla lecchese Alessia Panizza la convocazione con la squadra italiana di tiro a volo che, dal 19 al 22 agosto 2021, darà l’assalto ai titolo europeo di Compak Sporting.

Per i campionati, che si svolgeranno nella cittadina francese di Signes, il commissario tecnico italiano Veniero Spada ha ufficializzato oggi la convocazione di ventuno atleti in sei categorie: Man, Ladies, Junior, Senior, Veteran e Master.

La squadra delle Ladies, della quale fa parte la nostra Panizza, è composta anche da Carla Flammini, Graziella Zambrino e Valentina Guidi. Con la stessa Zambrino, e Silvana Mangano, la tiratrice lecchese ha vinto il bronzo mondiale nello Sporting il 18 luglio 2021 in Ungheria.

“Per me è una bella soddisfazione poter partecipare ai campionati europei, questa è stata una stagione fantastica. La squadra è molto forte e spero ci potremo togliere qualche soddisfazione” dichiara la Panizza.