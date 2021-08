Tiro a volo. Alessia Panizza sul tetto d’Europa

Campionessa europea a squadre nel Compak Sporting

Ottimo nono posto anche nella classifica individuale per la ventiseienne

MANDELLO – Ancora una soddisfazione per la mandellese Alessia Panizza. La tiratrice ha infatti vinto il campionato europeo a squadre di tiro a volo, specialità “Compak sporting”.

Nella quattro giorni di gare francese – dal 19 a 22 agosto 2021 – Panizza si è fatta valere, ottenendo un punteggio complessivo di 170/200 che le è valso il nono posto complessivo.

Nella gara a squadre l’Italia ha sommato il punteggio di Panizza, Carla Flammini (185/200) e Graziella Zambrino (157/200), ottenendo un complessivo 512/600 che è valso il primo posto assoluto, davanti alla squadra francese (506/600)

«Sono contenta della mia prestazione, nonostante qualche difficoltà nel capire la distanza di alcuni piattelli – dichiara Alessia Panizza – ho pagato un po’ di emozione nei primi due giorni, ma negli ultimi due mi sono ripresa, riuscendo a fare un punteggio che era nelle mie corde. Peccato perché avrei potuto colpire qualche piattello in più».

La spedizione italiana nei campionati europei di Compak sporting è stata molto positiva. Gli azzurri hanno conquistato sei degli undici titoli in palio, aggiungendo due medaglie d’argento e due di bronzo.

“Un risultato eccezionale che premia il merito e la dedizione – ha commentato il CT Venerio Spada – I miei complimenti ed il mio grazie va a tutti, in primis a chi ha centrato una medaglia ma anche a chi ci ha provato senza riuscirci. É il risultato del gruppo quello che conta ed il nostro è davvero molto coeso ed affiatato. Siamo felici di poter ricompensare la Federazione per tutto il sostegno che non ci fa mai mancare con questo ricco bottino”