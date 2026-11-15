Torben Grael domina l’Interlaghi Coppa dei Bravi 2026: doppietta tra team race e flotta

Nella competizione a squadre Grael trionfa insieme a Colombo. Nelle regate di flotta il brasiliano precede di un solo punto il giovane lecchese

LECCO – È Torben Grael il grande protagonista dell’edizione 2026 dell’Interlaghi Coppa dei Bravi. Il fuoriclasse brasiliano ha conquistato entrambe le competizioni disputate nel Golfo di Lecco: la team race, valida per il Trofeo Kong, e le regate di flotta, che assegnavano la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Tre giorni di regate, con venti deboli ma una competizione serrata, hanno caratterizzato l’appuntamento velico organizzato dalla Società Canottieri Lecco, presieduta da Michele Peccati, su imbarcazioni della classe H22 e inserito nel calendario Fiv.

In acqua si sono confrontate otto imbarcazioni, affidate a timonieri di primo piano come lo stesso Grael, Tommaso Chieffi, Matteo Ivaldi, Flavio Favini, Riccardo Colombo, Maria Vittoria Marchesini, Paola Amar e Matilda Talluri. Accanto a loro equipaggi di velisti appassionati, la cui quota di iscrizione ha contribuito a sostenere il Projeto Grael, la fondazione del campione brasiliano impegnata a favore dei bambini brasiliani in condizioni di disagio.

Nella team race, Torben Grael ha conquistato il primo posto insieme al giovane lecchese Riccardo Colombo, ventiseienne portacolori della Lega Navale di Mandello del Lario. Il loro team ha chiuso con 25 punti, precedendo la coppia formata da Flavio Favini e Maria Vittoria Marchesini, seconda con 27 punti e rappresentante del team di Luna Rossa. Terza posizione per Tommaso Chieffi e Matteo Ivaldi, con 29 punti, mentre Matilda Talluri e Paola Amar hanno concluso al quarto posto con 39 punti.

Particolarmente significativo il risultato di Colombo, che ha guidato una formazione Under 23 capace di distinguersi nella competizione. Per il giovane velista lecchese si tratta anche di un ritorno alle origini: tredici anni fa, quando aveva appena tredici anni, aveva infatti vinto proprio alla Canottieri Lecco la prima edizione dell’Interlaghina Optimist.

Grael ha poi completato la sua doppietta nelle regate di flotta, dove ha gareggiato con un equipaggio composto da Renato Valtorta, Simone De Capitani, Paolo Cannatella e Giorgio Galli. La vittoria è arrivata con sei punti complessivi, appena uno in meno rispetto ai sette raccolti da Riccardo Colombo, secondo classificato con il suo giovane equipaggio formato da Achille Ciavatta, Davide Todeschini, Francesco Gatti e Oliviero Piovano.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato Matteo Ivaldi, con otto punti, affiancato da Michele Granzo, Samuele Porta, Agostino Pelizzari e Alessandro Boffa.

A completare la classifica delle regate di flotta sono stati Flavio Favini al quarto posto, Maria Vittoria Marchesini al quinto, Tommaso Chieffi al sesto, Paola Amar al settimo e Matilda Talluri all’ottavo.

Al termine della manifestazione spazio alle premiazioni. A consegnare il Trofeo Kong a Torben Grael è stato Marco Bonaiti, mentre Stefano Cogliati ha assegnato la Coppa Autocogliati Volkswagen.

Numerosi anche i riconoscimenti speciali. Il Premio Panathlon Club Lecco, riservato al velista più giovane, è andato ad Agostino Pelizzari, quattordicenne del Circolo Vela Dervio. A consegnarlo è stata l’assessore Lorella Cesana, presente anche in rappresentanza del sindaco di Lecco Filippo Boscagli.

Il Premio Rose Island, dedicato alla “regina” dei Bravi, è stato assegnato a Chiara Marini e consegnato da Fabio Rosa. Il Premio Deca ha invece celebrato i due equipaggi femminili in gara: quello composto da Marta Giussani, Giada Giussani, Chiara Marini e Donatella Goffi e quello formato da Rosalba Scarpato, Elisabetta Motzo, Susanne Glade ed Elisa Dompe. Il riconoscimento è stato consegnato dai fratelli Simone e Andrea De Capitani.

Infine, il Premio Electro Adda alla carriera è stato attribuito a Torben Grael, con la consegna affidata a Lorenzo Riva.

Classifiche definitive

Team Race – Trofeo Kong

Torben Grael / Riccardo Colombo – 25 punti Flavio Favini / Maria Vittoria Marchesini – 27 punti Tommaso Chieffi / Matteo Ivaldi – 29 punti Matilda Talluri / Paola Amar – 39 punti

Regate di flotta – Coppa Autocogliati Volkswagen