Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo un anno sabbatico gli organizzatori tornano con una Sgambata de Castel rinnovata

Appuntamento sabato 25 maggio alle ore 15, le iscrizioni alla Fiera di Castello dal 17 maggio

LECCO – Dopo un anno di pausa, torna in città la Sgambata de Castel, tradizionale appuntamento di chiusura della Fiera di Castello, che da decenni accende – nella seconda metà di maggio – uno dei rioni più storici della città.

Nata tra gli anni Ottanta e Novanta, la Sgambata si svolgeva ogni due anni, con diverse

tipologie di proposta, dalla corsa alla camminata. Un modo significativo e divertente per concludere con il sorriso la storica festa rionale.

Dopo 20 anni di assenza, la Sgambata è tornata protagonista nel 2012 grazie ai giovani del rione, responsabili dell’organizzazione.

Da qui ecco le prime tre edizioni, con una media di 150 partecipanti suddivisi tra Sgambata Mini (3 km, dedicata alle famiglie) e Sgambata Extreme (9 km, pensata per i

più allenati). Tra il 2015-2016, una parentesi inter-rionale con la collaborazione della parrocchia di San Francesco, del gruppo sportivo “Aurora” e del gruppo “Progetto ABC – Abitare Bene la Comunità”.

Dopo l’edizione 2017, tornata nel solo rione di Castello, gli organizzatori si sono presi un anno sabbatico, ma ora la Sgambata è tornata!

L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle ore 15. “Il format è (quasi) tutto nuovo. Vengono riproposte le due tipologie di corsa: la 10 chilometri, dedicata agli atleti e ai più allenati, con segmenti di percorso anche in montagna, e la 3 chilometri, in una versione

tutta nuova – spiegano gli organizzatori -. Resterà la possibilità di essere cronometrati, ma la vera novità riguarda la Sgambata Family, che sullo stesso percorso della 3 km incrocerà le attività della Compagnia del Domani, gruppo teatrale rionale, che animerà la giornata”.

Le iscrizioni apriranno il 17 maggio e continueranno fino al 24 maggio (dalle 21 alle 22). In alternativa, sarà possibile iscriversi il 25 maggio dalle 11 alle 14. In ambo i casi, le iscrizioni si terranno presso la Fiera di Castello.

Per ulteriori informazioni, costi, dettagli su percorso, iscrizioni e pacco gara, è attivo il sito

https://gbcorpo.wixsite.com/sgambata oppure è possibile consultare la pagina Facebook della Fiera di Castello.