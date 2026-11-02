Tornano gli incontri invernali del Gruppo Fondisti Città di Lecco

Giovedì 5 novembre la prima serata sui nuovi materiali tecnici

Gli appuntamenti sono tutti aperti alla cittadinanza e agli appassionati

LECCO – Come si affronta un percorso di 438 chilometri contando solo sulle proprie gambe ma anche e soprattutto sulla propria forza mentale? A questa e a molte altre domande risponderà Roberto Crippa, ultramaratoneta olginatese di professione giornalista e protagonista della speciale serata organizzata dal Gruppo Fondisti “Città di Lecco” – Il Campaniletto.

L’appuntamento, intitolato “Andiamo insieme a piedi da Lecco a Siena? Sono solo 438 km!”, si terrà giovedì 12 novembre 2026 alle ore 21 presso la sede del Circolo ACLI Campaniletto in via Previati, 21 a Lecco, con ingresso libero e gratuito. Durante l’incontro, Crippa condividerà con il pubblico i segreti dell’ultra trail e la complessa preparazione fisica e psicologica necessaria per superare sfide estreme, come ad esempio la recentissima Lecco-Siena, arricchendo il racconto con gli aneddoti e le emozioni vissute in prima persona durante i suoi lunghi cammini.

La serata, la seconda del ciclo, fa parte del ricco programma della XIX edizione dei tradizionali incontri invernali del Gruppo Fondisti, organizzati in vista della stagione di sci di fondo 2026-2027. Di seguito gli altri appuntamenti del mese, tutti aperti alla cittadinanza e agli appassionati in particolare:

Giovedì 5 novembre (ore 21): incontro sulle ultime novità dei materiali tecnici da sci di fondo con il maestro ed istruttore di sci di fondo Luca Bortot , lo skiman della nazionale canadese Stefano Zampieri e l’ex preparatore della squadra azzurra nonché pluriolimpionico Gianfranco Polvara .

incontro sulle ultime novità dei materiali tecnici da sci di fondo con il maestro ed istruttore di sci di fondo , lo skiman della nazionale canadese e l’ex preparatore della squadra azzurra nonché pluriolimpionico . Giovedì 19 novembre (ore 21): serata dedicata alla salute con il cardiologo dottor Luigi Piatti sul tema dei dispositivi elettronici personali per il monitoraggio dei parametri vitali. Il medico sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande dei presenti.

serata dedicata alla salute con il cardiologo sul tema dei dispositivi elettronici personali per il monitoraggio dei parametri vitali. Il medico sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande dei presenti. Giovedì 26 novembre (dalle ore 19.30): serata conviviale e cena di Natale aperta a tutti i fondisti, amici e parenti (quota di partecipazione 30 euro, prenotazioni entro il 19 novembre). Riferimenti: Paolo (3387966644); Osvaldo (3332380325); Giampiero (3346251213).

IL PROGRAMMA DELLE SERATE