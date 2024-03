Torneo Challenge, tre podi per il Badminton & Croquet Club Lecco

Argento per Paolo Milani e doppio bronzo per Sara Micheli

CASELLA – Ancora tre podi per il Badminton & Croquet Club Lecco che con due atleti partecipa al Torneo Challenge a Livelli organizzato dal BC Genova a Casella.

Nel Doppio Maschile livello B, Paolo Milani in coppia con Tommaso Libertini (Genova BC), pluricampione italiano di Parabadminton, conquistano l’argento perdendo in finale contro Salvini/Mafessoni (Brescia Sport Più) 15*21 21*19 15*21, mentre nel Singolo Maschile livello A non supera il girone di qualificazione.

In campo femminile Sara Micheli conquista due bronzi, nel Singolo Femminile livello C dove lascia in semifinale contro Sabine Doering (15Zero) 16*21 17*21 dopo aver superato i gironi di qualificazione e nel Doppio livello C in coppia con Jefferson Andrew Prince (Genova BC) contro Trucco/Ambrogini (Boccardo Novi) 9*21 13*21.

Nel Doppio Femminile livello C con Margherita Ambrogini (Boccardo Novi) lasciano ai quarti contro Doering/Gargano 21*19 13*21 6*21.

Soddisfatto il vice presidente Edvidio Milani che dichiara:”Buona la risposta di Paolo e Sara in questo torneo. Complimenti a Sara che negli ultimi tornei ha fatto vedere un’ottima crescita”.