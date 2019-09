Torneo Città di Lecco: 12 ore di Calcio a 5, la vittoria ai commercianti

Immancabile l’appuntamento con il Torneo Città di Lecco, 26°edizione

Fiocchi Munizioni in regia. Vincono i commercianti

MALGRATE – Un’unica data, 12 ore di sport: è il Torneo Città di Lecco che quest’anno ha festeggiato la sua 26esima edizione con una formula tutta nuova che ha trasformato la manifestazione, in passato suddivisa su più serate, in un’entusiasmante ‘maratona’ di Calcio a 5.

L’evento promosso e organizzato anche quest’anno dalla Fiocchi Munizioni, ha saputo riunire ancora una volta sullo stesso campo le diverse anime del capoluogo.

Commercianti, volontari della Croce Rossa, agenti Polizia Stradale, personale del Ministero delle Finanze, Carabinieri, Commercialisti il Dopo Lavoro Ferroviario, Commercialisti, dipendenti Deutsche Bank e del Comune di Lecco e i lavoratori della Fiocchi Munizioni si sono sfidati al palazzetto di Malgrate, da diversi anni sede del torneo.

Le partite sono iniziate alle 9 della mattina e sono proseguite fino a sera con le semifinali e le finali.

Come ogni anno, la squadra della Fiocchi Munizioni, vincitrice della passata edizione, si è distinta raggiungendo la finalissima contro i Commercianti che hanno avuto la meglio aggiudicandosi il torneo.

Al terzo posto i Carabinieri che hanno vinto ai calci di rigore il match contro i Commercialisti.

Alle premiazioni è intervenuto anche Stefano Fiocchi, presidente della Fiocchi Munizioni, che ha consegnato le coppe ai vincitori insieme al vice sindaco di Malgrate, Innocente Vassena, e all’assessore dello Sport di Malgrate, Angelo Garavelli.

Oltre alle squadre vincenti sono stati assegnati riconoscimenti anche ai singoli giocatori: Nicola Bolis (Unione Commercianti) è stato premiato come miglior portiere, ad Alessandro Rigoni (Commercialisti) il premio come capocannoniere, il premio per il miglior giocatore se l’è aggiudicato Puerto Mario Ezequiel. Infine, la coppa Fairplay è andata ai Commercialisti.

TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI