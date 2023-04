Torneo Sant’Angelo, a Laorca tutto pronto per la due giorni calcistica

A Pasqua le eliminatorie, il lunedì dell’Angelo si giocano le semifinali e le finali

Sei le formazioni che si contenderanno il Trofeo Carlo Rusconi e Maurizio Galbusera am

LECCO – A Laorca è tutto pronto per dare il via alla 52^ edizione del torneo Sant’Angelo di Calcio. Il tradizionale torneo come sempre si svolgerà il pomeriggio della domenica di Pasqua con la fase eliminatoria, mentre il lunedì dell’Angelo doppio appuntamento, la mattina con le semifinali e il pomeriggio con le finali.

Sei le squadre che scenderanno in campo: El Cilinder, La Svizzera, Ravalle che faranno parte del girone A e La Gallina, Ramello e La Colonna che faranno parte del girone B.

Alla prima classificata verrà assegnato il Trofeo intitolato alla memoria di Carlo Rusconi e Maurizio Galbusera offerto dai coscritti del 1963, alla seconda squadra classificata andrà il Trofeo Claudio Checchin am, alla terza il Trofeo Romildo Maggi am e alla quarta classificata il Trofeo Aristide Frigerio am.

Ovviamente non mancheranno i premi speciali: al Miglior portiere andrà il trofeo Luigi Bolis am, al miglior giocatore il Trofeo Bruno Cunsolo am, e al miglior giovane il Trofeo Angela Meles am. In palio anche il Trofeo Fair Play offerto dal Timrbrificio Milanese e a tutti i giocatori una medaglia offerta da Ram Serramenti.

Fischio di inizio della 52^ edizione quindi domenica di Pasqua alle 14.30 quando scenderanno in campo Ravalle contro La Svizzera; alle 15.10 La Svizzera se la vedrà con El Cilinder e alle 15.50 il girone A si chiudera con la sfida El Cilinder contro Ravalle.

Alle 16.30 per il girone B si sfideranno La Gallina contro Ramello; alle 17.10 Ramello contro La Colonna e alle 17.50 La Colonna contro La Gallina.

Lunedì dell’Angelo, alle 10.00 la prima semifinale che vedrà di fronte la vincitrice del Girone A contro la seconda del Girone B. Alle 11.00 la seconda semifinale con la prima del Girone B contro la seconda del Girone A.

Il pomeriggio si entra nel clou del torneo con le finali: alle 15.00 si giocherà la finale per il 5° e 6° posto, quindi alle 16.00 la finalina per il 3° e 4° posto e alle 17.00 la finalissima per il 1° e 2° posto. A seguire le premiazioni.